Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
Новости

"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками

Украинская певица Джамала, которая в июне стала мамой во второй раз, пожаловалась на бессонные ночи.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала мать двоих детей
Джамала – мать двоих детей
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала 19 ноября в Instagram разместила серию семейных снимков, на которых запечатлен ее муж Бекир Сулейманов и сыновья – двухлетний Эмир и пятимесячный Селим.

"Пять месяцев без сна, но пять месяцев абсолютной любви", – подписала она публикацию.

На одном з снимков певица позирует в кадре, одевая младшего сына, а на другом Селим запечатлен на руках у отца.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.

Теги: Джамала, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
Наталия ДВАЛИ
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
Алеся БАЦМАН
Близкий друг Виктюка, продюсер Перман: Роман Григорьевич всегда говорил, чтобы его хоронили в родном Львове. Других вариантов не допускал
Близкий друг Виктюка, продюсер Перман: Роман Григорьевич всегда говорил, чтобы его хоронили в родном Львове. Других вариантов не допускал
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19
Валерий Меладзе посетил больницу, где находятся пациенты с COVID-19
Партнерша экс-участника "Танцев со звездами" Мельника рассказала, чем будет заниматься после вылета из шоу
Партнерша экс-участника "Танцев со звездами" Мельника рассказала, чем будет заниматься после вылета из шоу
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Наличными в больших сумках. Клуни рассказал, как раздал друзьям по $1 млн
Наличными в больших сумках. Клуни рассказал, как раздал друзьям по $1 млн
Дана Борисова: Артисты оказались за чертой бедности. Артистам нужна помощь
Дана Борисова: Артисты оказались за чертой бедности. Артистам нужна помощь
"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками
"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками
"Важно успеть ответить на интимные вопросы". Педан рассказал, как нужно воспитывать сына
"Важно успеть ответить на интимные вопросы". Педан рассказал, как нужно воспитывать сына
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
"Это мама или лошадь?". Собчак задала сыну вопрос о себе
"Это мама или лошадь?". Собчак задала сыну вопрос о себе
Разин: Шатунов теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май"
Разин: Шатунов теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май"
51-летняя Лопес засветила голую грудь
51-летняя Лопес засветила голую грудь
  МакКонахи назвал условия, при которых мог бы уйти в политику и стать губернатором
  МакКонахи назвал условия, при которых мог бы уйти в политику и стать губернатором
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS