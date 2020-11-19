"Пять месяцев без сна". Джамала поделилась семейными снимками

Украинская певица Джамала, которая в июне стала мамой во второй раз, пожаловалась на бессонные ночи.

Украинская певица Джамала 19 ноября в Instagram разместила серию семейных снимков, на которых запечатлен ее муж Бекир Сулейманов и сыновья – двухлетний Эмир и пятимесячный Селим.

"Пять месяцев без сна, но пять месяцев абсолютной любви", – подписала она публикацию.

На одном з снимков певица позирует в кадре, одевая младшего сына, а на другом Селим запечатлен на руках у отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.