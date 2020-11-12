Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2020
 
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"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей

Украинская певица Джамала рассказала, что имя старшего сына услышала во сне, а как назвать младшего, решали вместе с мужем.

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У Джамалы два сына
У Джамалы два сына
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала 12 ноября в Instagram обнародовала серию семейных фото, на которых запечатлена вместе с детьми – двухлетним Эмиром-Рахманом и пятимесячным Селимом-Гираем.

В публикации Джамала рассказала, что старшего сына назвали именем, которое услышала во сне, а младшего назвали в честь одного из правителей Крымского ханства.

"В переводе на русский Эмир означает “правитель”, а Рахман – “милостивый”. Не то, чтобы у нас большие планы на его политическую карьеру, просто хорошее имя. Селим-Гирай – имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства. Имя Селим нравилось мужу, Гирай – мне. Решили совместить и назвать в честь великого хана", – написала она.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческая карьера певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).

Теги: Джамала, дети, семья, певица
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