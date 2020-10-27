Джамала рассказала, сколько времени ее дети проводят с няней

По словам украинской певицы Джамалы, после рождения младшего сына Селима она не могла найти няню из-за карантина.

Украинская певица Джамала в интервью украинскому Vogue рассказала, что в течение недели ухаживать за двумя детьми ей помогает няня.

По словам Джамалы, когда родился ее младший сын Селим, найти няню из-за карантина было сложно, и ей казалось, что жизнь закончилась. Сейчас няня проводит в их семье почти все время, за исключением воскресенья.

Джамала призналась, что в субботу отдает сыновей родителям на полдня, а свободное время проводит в компании мужа Бекира Сулейманова.

Джамала вышла замуж за экономиста Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана.

19 июня 2020 года Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.