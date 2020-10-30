"Красивые! Каждый по отдельности и как пара!". Джамала опубликовала фотосет с мужем

Украинская певица Джамала посвятила пост в микроблоге своему супругу, финансисту Бекиру Сулейманову.

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram разместила подборку снимков с мужем, финансистом Бекиром Сулеймановым.

"В этот замечательный день родился ты. В этот замечательный день мы решили быть семьей", – написала певица 29 октября.

"Какие вы красивые! Каждый по отдельности и как пара!" – отметила подписчица olya_0407t.

Джамала вышла замуж за Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.