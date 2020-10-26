Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания

Украинская певица Джамала рассказала, что надеется сохранить грудное вскармливание младшего сына хотя бы до момента, когда ему исполнится шесть месяцев.

Джамала в июне 2020 года во второй раз стала мамой Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала в интервью украинскому Vogue рассказала, что для нее самым сложным в материнстве является совмещение работы и грудного вскармливания.

По словам артистки, она считает неестественным отрываться каждый час от работы на то, чтобы покормить ребенка грудью. Женщин, которым удается совместить работу и грудное вскармливание, певица назвала героинями.

Джамала рассказала, что старшего сына Эмира кормила грудью до восьми месяцев, а младшего Селима надеется прокормить грудным молоком хотя бы первые полгода.

Артистка отметила, что после того, как в перерывах между съемками или репетициями покормит сына грудью, то начинает чувствовать себя уставшей и рассеянной. Она считает, что причиной этого являются гормональные изменения.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. 19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.