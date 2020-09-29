Джамала показала подростковые фото и рассказала о желании заземлиться

Украинская певица Джамала разместила в сети архивные фото, на которых запечатлена в школьные годы.

Украинская певица Джамала 29 сентября в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в подростковом возрасте в родительском доме.

По словам певицы, будучи школьницей, она мечтала жить в квартире, но сейчас ее мечты изменились.

"В последнее время все чаще думаю, что было бы хорошо жить в собственном доме. Не хватает тихого двора с деревьями и цветами, своей студии, в которой можно было бы творить и не мешать домашним. Да, у меня есть очень уютная квартира, которую я очень люблю, там есть все необходимое. Но сейчас хочется заземленности", – призналась певица.

Джамала родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Детство артистки прошло в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году из Кыргызстана. Творческая карьера певицы началась в 2001 году.

В 2016 году артистка победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

В апреле 2017 года Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.