Джамала показала подростковые фото и рассказала о желании заземлиться

Украинская певица Джамала 29 сентября в Instagram опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в подростковом возрасте в родительском доме.
По словам певицы, будучи школьницей, она мечтала жить в квартире, но сейчас ее мечты изменились.
"В последнее время все чаще думаю, что было бы хорошо жить в собственном доме. Не хватает тихого двора с деревьями и цветами, своей студии, в которой можно было бы творить и не мешать домашним. Да, у меня есть очень уютная квартира, которую я очень люблю, там есть все необходимое. Но сейчас хочется заземленности", – призналась певица.
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Коли я навчалася в школі, заздрила своїм подругам, що жили в квартирах в багатоповерхівках Думала: це ж треба, такий клас! В квартирі і прибирати багато не потрібно, наче все на своїх місцях і не видно безладу Це тому, що в нас з сестрою будо дуже багато хатньої работи. І найгірше те, що ми робили її кожного дня, а все одно вона не закінчувалася, весь час потрібно було поратися по дому * Але останнім часом все частіше думаю, що було б добре жити у власному будинку. Можливо, на це бажання вплинув карантин... Не вистачає тихого двору з деревами і квітами, своєї студії, в якій можна було б творити і не заважати своїм домашнім. Так, у мене є дуже затишна квартира, яку я дуже люблю, там є все необхідне. Але зараз хочеться заземленності. Раніше я про це не замислювалася, хоча все дитинство прожила в приватному будинку зі своїм городом, з садом, величезною кількістю обов’язків, з кімнатою, яку постійно ділила з різними родичами Насправді, дім — це місце, де тебе чекають * Але іноді хочеться розвалитись на топчані Є в мене друзі, які живуть в приватному будинку, а мріють про квартиру, і навпаки. * А ви в якій команді?удинок чи квартира?
Джамала родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Детство артистки прошло в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году из Кыргызстана. Творческая карьера певицы началась в 2001 году.
В 2016 году артистка победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".
В апреле 2017 года Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.