"Возвращаешься после концерта и вдруг вспоминаешь, что нет фарша". Джамала показала сыновей и рассказала о тяготах материнства

По словам украинской певицы Джамалы, быть мамой – самая сложная в мире работа.

Украинская певица Джамала, которая летом во второй раз стала мамой, разместила в сети совместные фото с сыновьями – Эмиром и Селимом.

Певица сравнила материнство с вечным двигателем, заявив, что это самая сложная в мире работа.

"Возвращаешься домой после концерта, ложишься спать и вдруг вспоминаешь, что на завтра нет фарша на суп с фрикадельками", – поделилась переживаниями артистка.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.