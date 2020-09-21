"Возвращаешься после концерта и вдруг вспоминаешь, что нет фарша". Джамала показала сыновей и рассказала о тяготах материнства

Украинская певица Джамала, которая летом во второй раз стала мамой, разместила в сети совместные фото с сыновьями – Эмиром и Селимом.
Певица сравнила материнство с вечным двигателем, заявив, что это самая сложная в мире работа.
"Возвращаешься домой после концерта, ложишься спать и вдруг вспоминаешь, что на завтра нет фарша на суп с фрикадельками", – поделилась переживаниями артистка.
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Быть мамой — самая сложная работа в мире! Ты как вечный двигатель — не выключаешься никогда. * Возвращаешься домой после концерта, ложишься спать и вдруг вспоминаешь, что на завтра нет фарша на суп с фрикадельками * Во время интервью вдруг ловишь задумчивый взгляд журналиста, который не может вспомнить следующий вопрос. И ты, пользуясь паузой, тоже уходишь в свои мысли... И вспоминаешь, что не заказала в интернет-магазине памперсов на 2 разных размера. * На улице во время фотосессии для глянцевого журнала вдруг подмечаешь, что Эмирка совсем не готов к осени. Где же купить ботинки, свитера и куртки... А Селим? Есть ли человечки для грудных с начёсом? * В студии во время работы над новой песней твой взгляд застывает на диване. И ты вдруг понимаешь, что у твоих детей нет настоящей детской кровати * Той самой, о которой ты мечтала. А обычный скучный раскладной диван хоть и функциональный, но совсем не для детей * И ещё очень-очень-очень большой список мыслей, которые крутятся в твоей голове! Я знаю, вам всё это знакомо! * P.S. Да, кстати, я придумала такую кровать для двоих детей и одного взрослого. Спасибо @fifiland_com.ua, что реализовали маленькую мечту * Ph. @olga_murzaeva_ Костюм @jul.com.ua Детская мебель @fifiland_com.ua
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.