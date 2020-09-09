"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов

По словам украинской певицы Джамалы, которая в июне во второй раз стала мамой, спустя девять месяцев после родов тело само вернется в прежнюю форму.

Джамала: Я – ем, не есть не могу Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала не будет истязать свое тело разнообразными процедурами и диетами, чтобы поскорее вернуться в форму после вторых родов. Об этом она рассказала 9 сентября на своей странице в Instagram.

По словам артистки, тело само по себе вернется в форму спустя девять месяцев.

"Почему именно девять, вы, наверное, догадались. Ровно столько тело растягивается, а потом "собирается" назад", – объяснила Джамала.

Певица отметила, что продолжает кормить сына, которому исполнилось два с половиной месяца, грудью, поэтому не может ограничивать себя в питании. Она рассказала, что пробовала выходить на пробежки, но это вызвало у нее дискомфорт в груди.

"Я – ем, не есть не могу. Точка! Так что побуду еще сочной, сливочной, аппетитной или какой там еще", – резюмировала она.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.