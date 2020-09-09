"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов

Украинская певица Джамала не будет истязать свое тело разнообразными процедурами и диетами, чтобы поскорее вернуться в форму после вторых родов. Об этом она рассказала 9 сентября на своей странице в Instagram.
По словам артистки, тело само по себе вернется в форму спустя девять месяцев.
"Почему именно девять, вы, наверное, догадались. Ровно столько тело растягивается, а потом "собирается" назад", – объяснила Джамала.
Певица отметила, что продолжает кормить сына, которому исполнилось два с половиной месяца, грудью, поэтому не может ограничивать себя в питании. Она рассказала, что пробовала выходить на пробежки, но это вызвало у нее дискомфорт в груди.
"Я – ем, не есть не могу. Точка! Так что побуду еще сочной, сливочной, аппетитной или какой там еще", – резюмировала она.
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Я не спешу и другим не советую, или торопиться надо медленно. * Вот я тут подумала и решила, что не буду спешить возвращаться в свою привычную физическую форму. Почему? Потому что с момента рождения Селима прошло всего два с половиной месяца. И ещё потому, что я реально верю, что всё вернётся через 9 месяцев Почему именно девять, вы, наверное, догадались. Ровно столько месяцев тело растягивается, приготавливается, а потом «собирается» назад Да, это абсолютно моя теория. Конечно, можно иметь плоский живот и ни намёка на целлюлит уже через 5-6 месяцев после родов. Но зачем? Истязать себя срочно, чтоб все сказали: «Ух, какая молодец! Только родила, а уже худая» Во-вторых, я за ГВ. И я ем, не есть — не могу. Точка! Я не хочу истерить по этому поводу, бегать, заниматься фитнесом и т.д. Я не смогла бегать Бежишь с молоком — грудь болит, ноги ватные.... испытываю дискомфорт, мне тяжело. * Что можно делать уже сейчас: пить много воды; ходить в бассейн (я пока не начала заниматься йогой (я сейчас в поисках тренера или ходить на тайский массаж. Это как йога для ленивых! (О, это прям моё ) Да, без массажа никак. Пока покормишь 150 раз на день — ни плечей, ни спины. А ещё поднять-положить — поясницы тоже нет просто ходить с колясочкой туда-сюда. * Кстати, поняла уже давно, у нас с подъемами и пандусами полная беда Пока потаскаешь колясочку, офигеешь и похудеешь. * Короче, хочешь похудеть? Спроси меня, как не похудеть Так что побуду ещё сочной, сливочной, аппетитной или какой там ещё * Всем хорошего настроения!
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.