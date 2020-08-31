Джамала призналась, что редко видится со старшим сыном – двухлетним Эмиром

Украинская певица Джамала рассказала, что видит старшего сына Эмира-Рахмана только утром перед садиком и вечером перед сном.

Джамала: Я очень стараюсь быть хорошей мамой для двоих Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала, которая в июне во второй раз стала мамой, на своей странице в Instagram сообщила, что старший сын – двухлетний Эмир-Рахман ревнует ее к младшему брату.

"Я очень стараюсь быть хорошей мамой для двоих. Но раз 100 на день переживаю, что это не так", – написала певица.

Она рассказала, что видит старшего сына утром перед садиком и вечером, когда укладывает спать.

"Стараюсь с ним позавтракать, посмотреть мультик, поиграть и отправить в детсад. Вечером я его купаю, делаю гречку с молоком и укладываю спать с боем. Конечно, он ревнует, потому что примерно в это время у меня кормление [младшего ребенка] Селима. Бесконечно часто говорю ему, что люблю. Очень хочу верить, что он это понимает!" – поделилась переживаниями певица.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.