Джамала призналась, что редко видится со старшим сыном – двухлетним Эмиром

Украинская певица Джамала, которая в июне во второй раз стала мамой, на своей странице в Instagram сообщила, что старший сын – двухлетний Эмир-Рахман ревнует ее к младшему брату.
"Я очень стараюсь быть хорошей мамой для двоих. Но раз 100 на день переживаю, что это не так", – написала певица.
Она рассказала, что видит старшего сына утром перед садиком и вечером, когда укладывает спать.
"Стараюсь с ним позавтракать, посмотреть мультик, поиграть и отправить в детсад. Вечером я его купаю, делаю гречку с молоком и укладываю спать с боем. Конечно, он ревнует, потому что примерно в это время у меня кормление [младшего ребенка] Селима. Бесконечно часто говорю ему, что люблю. Очень хочу верить, что он это понимает!" – поделилась переживаниями певица.
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Я очень стараюсь быть хорошеи * мамои * для двоих. Но раз 100 на день переживаю, что это не так * Конечно, Селим-Гираи * сеи * час просто 24/7 со мнои * . А Эмир-Рахман — человек-пружина, с ним мне помогает и садик (уже две недели как с 9.00 до 16.00, 17.00), и родители Бекира. * Получается, вижу его только утром, когда отправляю в садик после бессоннои * ночи с Селимом, и вечером, когда укладываю спать. Эмир просыпается в 7.00-7.30, стараюсь с ним позавтракать, посмотреть мультик, поиграть и отправить в детсад. И вечером в 21.00-22.00 я его купаю, делаю гречку с молоком или и * огурт и укладываю спать с боем. Конечно, он ревнует, потому что примерно в это время у меня кормление Селима. Я стараюсь положить голову Эмира на подушку для кормления и глажу его, а другои * рукои * придерживаю Селима у груди. Бесконечно часто говорю ему, что люблю. Очень хочу верить, что он это понимает! * На фото спонтанныи * , но такои * дорогои * для меня момент — побыть нам с ним вдвое * м, хоть и со всеми
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.