"С каждым новым сыном становлюсь лучше!". Джамала поделилась новым фотосетом

Украинская певица Джамала рассказала, как она изменилась с возрастом.

Джамала: Спасибо всем людям рядом! Любви, счастья и поддержки всем людям на Земле! Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала, недавно ставшая мамой во второй раз, в свой день рождения, 27 августа, поделилась в Instagram новым фотосетом. Она позировала в кремовом платье свободного кроя.

"Наверное, я выросла, но абсолютно не повзрослела. С каждым новым сыном становлюсь лучше! Дальше – интереснее! Спасибо всем людям рядом! Любви, счастья и поддержки всем людям на Земле!" – написала певица.

27 августа певице исполнилось 37 лет.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Он родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.