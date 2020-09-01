"Уже скучаю". Джамала попрощалась с летом публикацией семейных снимков

Украинская певица Джамала показала, как провела летний отдых.

Джамала: Не представляю лета без моря, детей и родных Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала, недавно ставшая мамой во второй раз, в свой день рождения, 27 августа, поделилась в Instagram новыми снимками семейного отдыха.

"Лето, спасибо за то, что ты вообще произошло! Уже скучаю. Не представляю лета без моря, детей и родных", – написала певица.

На фото певица запечатлена с младшим сыном Селимом-Гираем, а также сестрой Эвелиной, старшим сыном Эмиром-Рахманом, мужем Бекиром Сулеймановым и племянницами.

27 августа певице исполнилось 37 лет.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.

19 июня Джамала во второй раз стала мамой. Ее сын Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.