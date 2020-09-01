"Уже скучаю". Джамала попрощалась с летом публикацией семейных снимков

Украинская певица Джамала, недавно ставшая мамой во второй раз, в свой день рождения, 27 августа, поделилась в Instagram новыми снимками семейного отдыха.
"Лето, спасибо за то, что ты вообще произошло! Уже скучаю. Не представляю лета без моря, детей и родных", – написала певица.
На фото певица запечатлена с младшим сыном Селимом-Гираем, а также сестрой Эвелиной, старшим сыном Эмиром-Рахманом, мужем Бекиром Сулеймановым и племянницами.
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Літо, дякую за те, що ти взагалі відбулося! Вже сумую * * Не уявляю літа без моря, дітей та рідних *
27 августа певице исполнилось 37 лет.
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. О своей второй беременности Джамала сообщила 12 февраля.
19 июня Джамала во второй раз стала мамой. Ее сын Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы родился с весом 4 килограмма 110 граммов и ростом 54 см.