"Как две капли воды". Джамала показала старшую сестру

Украинская певица Джамала поздравила с днем рождения свою сестру Эвелину.

Джамала: Спасибо родителям, что у меня есть сестра! Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram разместила подборку снимков со своей сестрой Эвелиной.

"Спасибо родителям, что у меня есть сестра! Величайший дар!!! Самая лучшая! С днем рождения", – написала Джамала 5 сентября.

"Как две капли воды", – отметил подписчик urazik3.

Сестра Джамалы Эвелина вышла замуж за гражданина Турции и переехала жить на родину мужа.

Джамала (Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизской ССР, СССР). Ее детство прошло в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой.

Сестре Джамалы, Эвелине, 5 сентября исполнилось 40 лет.

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".