"Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
Украинская певица Джамала на своем YouTube-канале презентовала песню "Эндорфины". Композицию она записала совместно с Pianoбой (Дмитрием Шуровым). "Эндорфины" – для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает", – заявила Джамала. Она призналась, что написала эту песню три года назад, когда была беременна первенцем, Эмиром-Рахманом. По прошествии времени она отправила демозапись Шурову. "Мне показалось, что в этой песне есть краски Pianoбой, легкость, присущая музыке Димы", – отметила певица. Pianoбой, комментируя премьеру, отметил, что тот, кто не забывает, как влюбляться, имеет шанс на простое человеческое счастье. "Каждая влюбленность – это смелая попытка впустить в себя что-то новое. Поэтому влюбляться полезно для развития души. А если вы временно забыли, как это – можете для начала влюбиться в эту песню, в украинскую природу, которую мы сняли в клипе на нее, в Джамалу и меня", – заявил Шуров. 11 сентября вышло аудио. Дата выхода клипа пока не названа.
Джамала о дуэтном треке с Шуровым: "Эндорфины" – для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает
Скриншот: Jamala | Джамала / YouTube
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