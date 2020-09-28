"На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод". Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип

Украинская певица Джамала и музыкант Pianoбой снимают клип в "Васильковских Карпатах".

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram обнародовала подборку снимков, сделанных во время съемки клипа на совместный с музыкантом Pianoбой (Дмитрий Шуров) трек "Эндорфины".

"История видео "Эндорфины. Часть 1". На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе. Но нет. Пять утра. Едем в Васильковские Карпаты. На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод я сижу в кадре, наполненная эндорфинами, с чашечкой кофе и туркой", – написала она.

По словам Джамалы, холодно было постоянно.

"Но по кадру – здорово, что не было палящего солнца, была нужная для картинки дымка. Да, снимали мы целый день! С 5 утра до 9 вечера. И было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва. Все время нужно было поймать свет и выполнить нужную задачу по действиям. Что получилось – увидим уже очень скоро!!! Наше видео про любовь, дружбу и одиночество..." – рассказала певица.

Песню "Эндорфины" Джамала и Pianoбой презентовали 11 сентября. Композицию певица написала три года назад, но предложила Шурову исполнить ее вместе только в 2020-м.

Васильковские Карпаты – гористая местность в Киевской области.