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06 октября, 2020
 
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Джамала показала селфи с мужем

Украинская певица Джамала поделилась совместными снимками с мужем Бекиром Сулеймановым.

Джамала: А вашим любимым нравится делать с вами селфи?
Джамала: А вашим любимым нравится делать с вами селфи?
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала 6 октября в Instagram разместила коллаж из совместных фотоселфи с мужем Бекиром Сулеймановым.

На снимках пара запечатлена в одном ракурсе, но с разными выражениями лиц.

"А вашим любимым нравится делать с вами селфи?" – поинтересовалась певица у фолловеров.

"У них нет выбора", – отреагировали подписчики.

"Да, но очень быстро", – написали в ответ пользователи сети.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.

Теги: Джамала, певица, фото
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