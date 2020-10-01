"Видео про любовь". Джамала и и Pianoбой сняли в поле клип на дуэтную композицию "Эндорфины". Видео
Украинская певица Джамала на своем YouTube-канале 30 сентября презентовала клип на дуэтную композицию "Эндорфины", которую спела вместе с музыкантом Pianoбой (Дмитрием Шуровым). "Наше видео про любовь, дружбу и одиночество. Мы снимали почти без перерывов с 5.00 до 21.00. Было очень холодно, все время нужно было ловить свет, но в итоге я очень довольна результатом", – анонсировала видео певица. По словам Pianoбой, он обычно избегает появляться в кадре, но в этот раз все вышло само собой. "Вот я уже в льняном белом костюме иду по полю, а вот кофейный стол превращается в стойку для пианино – и все, меня захватила магия эндорфинов и голоса Джа", – рассказал артист на своей странице в Facebook.
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