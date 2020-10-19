Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2020
 
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"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына

По словам украинской певицы Джамалы, ее младший сын Селим отличается характером от старшего брата Эмира.

Джамала родила младшего сына 19 июня
Джамала родила младшего сына 19 июня
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала 19 октября в Instagram поделилась семейными фото, на которых запечатлена в компании мужа Бекира Сулейманова и сыновей – двухлетнего Эмира и четырехмесячного Селима.

"Ровно четыре месяца, как наша жизнь совсем не похожа на ту, что была до тебя. И даже до появлению твоего брата! Ровно четыре месяца мы смотрим на тебя обожающим взглядом! Ну как так делают в небесной канцелярии? И будто похож на нас, и на Эмирку, но совсем другой человек. И уже замечаем особенные черты характера, индивидуальность", – рассказала певица.

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. 19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.

Теги: Джамала, дети, певица
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