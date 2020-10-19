"Будто похож на нас, но совсем другой". Джамала показала четырехмесячного сына

Украинская певица Джамала 19 октября в Instagram поделилась семейными фото, на которых запечатлена в компании мужа Бекира Сулейманова и сыновей – двухлетнего Эмира и четырехмесячного Селима.
"Ровно четыре месяца, как наша жизнь совсем не похожа на ту, что была до тебя. И даже до появлению твоего брата! Ровно четыре месяца мы смотрим на тебя обожающим взглядом! Ну как так делают в небесной канцелярии? И будто похож на нас, и на Эмирку, но совсем другой человек. И уже замечаем особенные черты характера, индивидуальность", – рассказала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Рівно 4 місяці, як наше життя зовсім не схоже на те, що було до тебе. І навіть до появи твого брата! Рівно 4 місяці ми дивимось на тебе обожнюючим поглядом! Ну як так роблять в небесній канцелярії І наче схожий на нас і на Емірку, але зовсім інша людина. І вже помічаємо особливі риси характеру, індивідуальність... І все це в 4 місяці * Люблю * Ph. @libkos * #Ma * allah
Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. 19 июня Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.