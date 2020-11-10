Джамала осыпала себя лепестками желтой хризантемы

Украинская певица Джамала разместила в сети короткое видео, на котором запечатлена с хризантемой.

Джамала: Сегодня такой день, такой день Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала 10 ноября в Instagram разместила фото и видео, на которых запечатлена в ярком платье и джинсовой куртке с разноцветными рукавами.

На видео певица осыпает себя лепестками желтой хризантемы, с которой позировала на снимках.

"Сегодня такой день, такой день... Вторник",– подписала она публикацию.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческая карьера певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира (2018) и Селима (2020).