"Прислушайтесь!". Джамала заявила, что ее пятимесячный сын поет на арабском языке

Украинская певица Джамала показала, как плавает ее младший сын Селим.

Украинская певица Джамала в Instagram поделилась фото и видео своего пятимесячного сына Селима, снятые во время семейного отдыха в Египте.

"Не знаю, может, я уже наслушалась арабской речи, но мне кажется, что Селимка поет на арабском. Прислушайтесь! Собирались так быстро, но с неудержимым желанием сбежать от зимы и соплей, что забыли специальный купальный костюм", – написала она.

Певица отметила, что ей пригодились боди, полученные в роддоме.

"Спасибо морю и солнцу", – завершила она пост.

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Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. 19 июня 2020 года Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.