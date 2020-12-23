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23 декабря, 2020
 
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Беби-бум в шоу-бизнесе. Какие украинские звезды в 2020 году стали родителями

В 2020 году многие украинские звезды шоу-бизнеса решились стать родителями в третий раз, а некоторые, возможно, благодаря карантину отважились на первенца.

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В 2020 году в семьях многих украинских артистов родились дети
В 2020 году в семьях многих украинских артистов родились дети
Фото: Depositphotos.com

Украинская ведущая Василиса Фролова, заявив о своей первой беременности, в шутку назвала будущего ребенка, который был зачат в 2020 году, корониалом, обыграв таким образом название вируса, спровоцировавшего всемирную пандемию и, как следствие, затяжной карантин.

Издание "ГОРДОН" предлагает вспомнить звезд украинского шоу-бизнеса, которые отважились в 2020 году во время эпидемии коронавируса стать родителями.

40-летняя украинская ведущая Анна Панова впервые стала мамой, родив 28 марта дочь Милану.

Украинская певица, актриса и ведущая Вера Кекелия 1 мая сообщила, что родила первенца Ивана. 

Вслед за ней впервые мамой стала 35-летняя фронтвумен группы Onuka Ната Жижченко – пополнение в ее семье стало неожиданностью даже для друзей пары. Вместе с супругом, продюсером Евгением Филатовым она назвала сына Александром. 

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко 17 мая сообщил, что супруга Росита Сайранен родила ему сына Александра.У пары также есть 18-летняя дочь Владислава.

7 июля 42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская в третий раз стала мамой, родив сына.

19 июня пополнение произошло в семье украинской певицы Джамалы – она родила мужу Бекиру Сулейманову второго сынаРодители назвали новорожденного Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.

24 июля мамой впервые стала 22-летняя украинская модель Марина Полканова – у нее родилась дочь.

В четвертый раз стал отцом белорусский музыкант Сергей Михалок – 18 июля 2020 года жена Светлана Зеленковская родила ему сына Мирона.

Проживающая в США 31-летняя "первая вице-мисс Вселенная 2011" Олеся Стефанко 10 августа родила первенца – вместе с мужем, программистом Сержем Алисеенко они назвали сына Тео.

15 августа в семье фронтмена украинской группы "Антитіла" Тараса Тополи родился третий ребенок – супруга музыканта певица Alyosha родила дочь Марию.

В начале сентября жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, украинская актриса Анна Селиванчук родила второго сына. Процесс родов она сняла на видео и разместила в сети.

25 сентября украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) во второй раз стала мамой – у нее родилась дочь Мария.

6 октября участник первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло впервые стал отцом – супруга актера Ирина родила ему сына.

11 октября хореограф Илона Гвоздева, которая принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" на последних месяцах беременности, родила сына. Вместе с мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком супруги воспитывают также пятилетнюю дочь Валерию. 

25 октября в третий раз отцом стал полузащитник национальной сборной по футболу Андрей Ярмоленко – супруга Инна родила ему сына Максима.

28 ноября жена украинского ведущего Григория Решетника Кристина родила ему третьего сына – супруги назвали новорожденного Александром.

23 декабря экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш сообщил, что у него родилась дочь Сара. Для музыканта новорожденная стала вторым ребенком. От предыдущих отношений у него есть сын Георгий (2012).

Теги: Джамала, дети, Сергей Михалок, беременность, Alyosha, семья, Тарас Тополя, Вера Кекелия, Tarabarova, Анна Панова, Владимир Жогло, Екатерина Серебрянская
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