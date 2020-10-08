У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын

Супруга участника юмористического шоу "Вар'яти" Владимира Жогло Ирина родила ему богатыря.

Владимир и Ирина Жогло поженились в мае, а свадьбу сыграли в июне Фото: Ірина Жогло / Facebook

Участник первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло впервые стал отцом – супруга актера Ирина 6 октября родила ему сына. Об этом она сообщила 8 октября на своей странице в Facebook.

"У нас появился долгожданный член семьи, наш сын. Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой. Теперь у меня два богатыря", – написала жена артиста.

Владимир Жогло родился в 1988 году в Ровенской области. В 2009 году артист познакомился с Сергеем Притулой – своим будущем кумом и коллегой. В 2010 году Жогло стал участником юмористического шоу "Вар'яти", руководителем которого до августа 2020 года был Притула.

Владимир и Ирина Жогло зарегистрировали брак 15 мая 2020 года. Свадебная церемония состоялась спустя месяц после регистрации брака.