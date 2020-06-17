"Не могу прожить без ощущения аромата твоего тела даже минуты". Жогло из шоу "Вар'яти" поделился свадебными снимками

Участник первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло потерял статус холостяка 15 мая 2020 года – тогда регистрация брака обошлась без торжественной части.

Жогло получил свидетельство о регистрации брака в День семьи Фото: Volodymyr Zhoglo / Facebook

32-летний участник первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло и его жена Ирина 17 мая поделились в Facebook свадебными фотографиями.

Пара зарегистрировала брак 15 мая в День семьи – тогда церемония бракосочетания обошлась без торжественной части, а жених с невестой были запечатлены на фото со свидетельствами в руках и в повседневной одежде.

Спустя месяц после регистрации брака пара надела свадебные наряды.

"Хочу чувствовать тебя каждой своей клеточкой. Не могу прожить без ощущения аромата твоего тела даже минуты", – подписала свадебные фото жена артиста.