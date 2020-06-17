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17 июня, 2020
 
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"Не могу прожить без ощущения аромата твоего тела даже минуты". Жогло из шоу "Вар'яти" поделился свадебными снимками

Участник первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло потерял статус холостяка 15 мая 2020 года – тогда регистрация брака обошлась без торжественной части.

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Жогло получил свидетельство о регистрации брака в День семьи
Жогло получил свидетельство о регистрации брака в День семьи
Фото: Volodymyr Zhoglo / Facebook

32-летний участник первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло и его жена Ирина 17 мая поделились в Facebook свадебными фотографиями. 

Пара зарегистрировала брак 15 мая в День семьи – тогда церемония бракосочетания обошлась без торжественной части, а жених с невестой были запечатлены на фото со свидетельствами в руках и в повседневной одежде.

Спустя месяц после регистрации брака пара надела свадебные наряды.

"Хочу чувствовать тебя каждой своей клеточкой. Не могу прожить без ощущения аромата твоего тела даже минуты", – подписала свадебные фото жена артиста. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700699144042237&id=100023064720864

Жогло обнародовал свадебные снимки без комментариев к ним.

https://www.facebook.com/volodymyr.zhoglo.7/posts/3213301678734767

Владимир Жогло родился в 1988 году в Ровенской области. В 2009 году артист познакомился с Сергеем Притулой – своим будущим кумом и коллегой. В 2010 году Жогло стал участником юмористического шоу "Вар'яти", руководителем которого является Притула. 

До 15 мая Жогло был единственным участником шоу "Вар'яти", который оставался в статусе холостяка с момента появления коллектива.

Теги: шоу-бизнес, свадьба, Сергей Притула, Владимир Жогло
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