"Не могу прожить без ощущения аромата твоего тела даже минуты". Жогло из шоу "Вар'яти" поделился свадебными снимками

32-летний участник первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло и его жена Ирина 17 мая поделились в Facebook свадебными фотографиями.
Пара зарегистрировала брак 15 мая в День семьи – тогда церемония бракосочетания обошлась без торжественной части, а жених с невестой были запечатлены на фото со свидетельствами в руках и в повседневной одежде.
Спустя месяц после регистрации брака пара надела свадебные наряды.
"Хочу чувствовать тебя каждой своей клеточкой. Не могу прожить без ощущения аромата твоего тела даже минуты", – подписала свадебные фото жена артиста.
Жогло обнародовал свадебные снимки без комментариев к ним.
Владимир Жогло родился в 1988 году в Ровенской области. В 2009 году артист познакомился с Сергеем Притулой – своим будущим кумом и коллегой. В 2010 году Жогло стал участником юмористического шоу "Вар'яти", руководителем которого является Притула.
До 15 мая Жогло был единственным участником шоу "Вар'яти", который оставался в статусе холостяка с момента появления коллектива.