Олиболлен, василопита, котекино. Какие блюда традиционно готовят на Новый год в разных странах мира

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", подсчитывая, во сколько обойдется новогодний стол для украинской семьи из четырех человек, за основу расчетов взял меню, состоящее из салатов, мясных и рыбных продуктов, овощей, фруктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также напитков.
Издание "ГОРДОН" представляет подборку блюд, которые появляются в новогоднюю ночь на праздничных столах у жителей других стран.
Главным новогодним угощением в Италии считаются свиные колбаски котекино, которые подают на стол с чечевицей. Колбаски итальянцы покупают в магазине в виде полуфабрикатов или же начиняют сами накануне праздника.
У гарнира есть своя новогодняя миссия – считается, что тот, кто съел в новогоднюю ночь хотя бы пару ложек чечевицы, весь год будет при деньгах. Новогодний стол итальянцев выглядит примерно так.
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Новогодний стол испанской семьи в каждом регионе страны выглядит по-разному, но у всех в праздничную ночь будет стоять на столе виноград – испанцы считают, что если в полночь съесть 12 ягод и загадать 12 желаний, к концу года они все сбудутся.
Как правило, ягоды винограда подаются на стол в бокалах.
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Кулинарным символом новогоднего стола в Греции является выпечка под названием василопита. Каждая семья старается приготовить его самостоятельно, а в тесто подбросить монетку – считается, что тот, кому она достанется, будет счастлив весь год. Выглядит василопита вот так.
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А магазинная – вот так.
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В Нидерландах главным угощением на Новый год считаются запеченные в масле сладкие пончики олиболлен с изюмом.
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Мексиканцы, празднуя Рождество и Новый год, готовят тамале. Для этого в конвертики из кукурузных или банановых листьев заворачивается мясной фарш, а затем еда доводится до готовности на пару. Их подают на стол с мясным бульоном.
Процесс приготовления тамале выглядит вот так.
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Как правило, мексиканцы готовят тамале накануне Рождества в большом количестве, чтобы заморозить часть на Новый год.