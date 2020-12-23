Олиболлен, василопита, котекино. Какие блюда традиционно готовят на Новый год в разных странах мира

Традиционные новогодние блюда в разных странах объединяет символизм – считается, что они способствуют исполнению желаний, загаданных в полночь. Так, греки во время приготовления традиционного новогоднего блюда василопиты бросают в тесто монетку на удачу, а итальянцы стараются съесть хотя бы несколько ложек чечевицы с колбасками котекино, чтобы не испытывать финансовую нужду.

Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", подсчитывая, во сколько обойдется новогодний стол для украинской семьи из четырех человек, за основу расчетов взял меню, состоящее из салатов, мясных и рыбных продуктов, овощей, фруктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также напитков.

Издание "ГОРДОН" представляет подборку блюд, которые появляются в новогоднюю ночь на праздничных столах у жителей других стран.

Главным новогодним угощением в Италии считаются свиные колбаски котекино, которые подают на стол с чечевицей. Колбаски итальянцы покупают в магазине в виде полуфабрикатов или же начиняют сами накануне праздника.

У гарнира есть своя новогодняя миссия – считается, что тот, кто съел в новогоднюю ночь хотя бы пару ложек чечевицы, весь год будет при деньгах. Новогодний стол итальянцев выглядит примерно так.

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Новогодний стол испанской семьи в каждом регионе страны выглядит по-разному, но у всех в праздничную ночь будет стоять на столе виноград – испанцы считают, что если в полночь съесть 12 ягод и загадать 12 желаний, к концу года они все сбудутся.

Как правило, ягоды винограда подаются на стол в бокалах.

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Кулинарным символом новогоднего стола в Греции является выпечка под названием василопита. Каждая семья старается приготовить его самостоятельно, а в тесто подбросить монетку – считается, что тот, кому она достанется, будет счастлив весь год. Выглядит василопита вот так.

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А магазинная – вот так.

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В Нидерландах главным угощением на Новый год считаются запеченные в масле сладкие пончики олиболлен с изюмом.

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Мексиканцы, празднуя Рождество и Новый год, готовят тамале. Для этого в конвертики из кукурузных или банановых листьев заворачивается мясной фарш, а затем еда доводится до готовности на пару. Их подают на стол с мясным бульоном.

Процесс приготовления тамале выглядит вот так.

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Как правило, мексиканцы готовят тамале накануне Рождества в большом количестве, чтобы заморозить часть на Новый год.