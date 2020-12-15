Новогодний стол-2021 обойдется украинцам в 1706 грн – ученые

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916 грн, что на 7,4% больше, чем в прошлом году. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы почти в 2500 грн. Об этом сообщили в ННЦ "Институт аграрной экономики".

По подсчетам ученых, три килограмма салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн Фото: depositphotos.com

В среднем по Украине новогоднее застолье-2021 для семьи из четырех человек обойдется в 1706,09 грн. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик Юрий Лупенко, пишет пресс-служба ННЦ.

Стоимость новогоднего стола повысится по сравнению с 2019 годом на 5,3%.

"Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки", – отмечено в сообщении.

По подсчетам ученых, три килограмма салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн. Это на 13,8% больше, чем при праздновании Нового года-2020. Самые дорогие ингредиенты блюда – колбаса (70 грн за 0,5 кг) и 0,5 кг зеленый горошек – 32,50 грн. 200 г соленых огурцов обойдутся в 16,50 грн, шесть яиц – 14,50 грн и 180 г майонеза – 12,50 грн. В 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) – 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь – 1,81 грн (1 шт.), свекла – 2,17 грн (1 шт.), лук – 1,19 грн (1 шт.), картофель – 2,70 грн (2 шт.).

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты, отметил Лупенко. Стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн. Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) – 66 грн, пачка сливочного масла (200 г) –38 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов украинцы заплатят 70 грн., за 1 кг бананов – в среднем 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. 170 грн придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки. Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока "Садочек" придется заплатить 38,30 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) – 11,30 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) – 27 грн.

"Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн", – подчеркнул ученый.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн.