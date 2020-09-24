  Tarabarova родила дочь и презентовала клип, посвященный ей

Украинская певица Tarabarova поделилась снимком из роддома.

Tarabarova: Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) сообщила в Instagram о рождении дочери. Она опубликовала фото из роддома, на котором запечатлена кормящей ребенка грудью.

"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть!" – написала она.

Певица сообщила, что ее дочь родилась 23 сентября в 18.55. Рост 54 см, вес 3560 граммов.

"Мы готовились ко встрече с тобой. Пусть песня "Сонечко" станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все девять месяцев", – сообщила Tarabarova.

Также она призналась, что во время беременности снялась в реалити-шоу канала М1 "Декрет уже не секрет", премьера которого состоится 21 октября.

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Видео: TARABAROVAcom / YouTube

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка – это девочка.