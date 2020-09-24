  Tarabarova родила дочь и презентовала клип, посвященный ей

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) сообщила в Instagram о рождении дочери. Она опубликовала фото из роддома, на котором запечатлена кормящей ребенка грудью.
"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть!" – написала она.
Певица сообщила, что ее дочь родилась 23 сентября в 18.55. Рост 54 см, вес 3560 граммов.
"Мы готовились ко встрече с тобой. Пусть песня "Сонечко" станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все девять месяцев", – сообщила Tarabarova.
Также она призналась, что во время беременности снялась в реалити-шоу канала М1 "Декрет уже не секрет", премьера которого состоится 21 октября.
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Дякую, сонечко, що ти в мене є! * 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 гр, дівчинка * * Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня #СОНЕЧКО стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній, а відео ми взагалі знімали всі 9 місяців * ( повна версія на youtube, link у профілі ) * І це ще не всі подарунки * Поки ми чекали на тебе, разом із командою @m1ukraine ми знімали справжнє реаліті, яке вже незабаром побачить вся країна! «Декрет вже не секрет» Прем‘єра 21 жовтня! * #TARABAROVA #тарабарова #світла_ сторона_музики #донечка #декретвженесекрет
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.
О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка – это девочка.