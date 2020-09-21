"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности

Беременная украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) поделилась снимком со своим сыном Иваном.

Tarabarova: Когда вся семья ждет чуда Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 18 сентября поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с оголенным животом на позднем сроке беременности.

"Когда вся семья ждет чуда", – написала она.

На первом фото рядом с певицей запечатлен ее сын Иван, взявшийся руками за живот мамы.

"Как "Киндер-сюрприз", – написала подписчица majkoola875.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка – у пары вскоре должна родиться девочка.