"Как "Киндер-сюрприз". Tarabarova показала голый живот на позднем сроке беременности

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 18 сентября поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с оголенным животом на позднем сроке беременности.
"Когда вся семья ждет чуда", – написала она.
На первом фото рядом с певицей запечатлен ее сын Иван, взявшийся руками за живот мамы.
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Коли вся родина чекає на диво .. * * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
"Как "Киндер-сюрприз", – написала подписчица majkoola875.
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.
О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка – у пары вскоре должна родиться девочка.