Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) продемонстрировала крупным планом голый живот.

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) на своей странице в Instagram разместила подборку черно-белых снимков. Она позировала в жакете на голое тело, продемонстрировав крупным планом голый живот.

"Сегодня в воздухе настоящая осень", – написала она.

Автор снимков – Андрей Бычковский.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка: должна родиться девочка.