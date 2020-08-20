Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) на своей странице в Instagram попросила подписчиков помочь ей определиться с именем для дочери.
"Имя для доченьки? Как только мы узнали, что у нас будет девочка, сразу начали спорить с мужем. Даже у [сына] Ивана спрашивали. Но он нам не сильно помог", – призналась певица.
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Ім‘я для донечки? Іван та ? * Як тільки ми дізнались, що в нас буде дівчинка - одразу почали сперечатися з чоловіком, навіть у Івана питали але він нам не дуже допоміг ))) * Допоможіть, будь ласка ви Напишіть в коментах жіночі ім‘я, які вам подобаються * * Заздалегідь величезне дякую * * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.