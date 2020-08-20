Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова), которая вскоре родит дочь, призналась, что не может договориться с супругом, как ее назвать.

Tarabarova: Как только мы узнали, что у нас будет девочка, сразу начали спорить с мужем Фото: tarabarova / Instagram

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) на своей странице в Instagram попросила подписчиков помочь ей определиться с именем для дочери.

"Имя для доченьки? Как только мы узнали, что у нас будет девочка, сразу начали спорить с мужем. Даже у [сына] Ивана спрашивали. Но он нам не сильно помог", – призналась певица.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.