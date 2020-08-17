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19 августа, 2020
 
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"Балерина". Беременная Tarabarova позировала на одной ноге на краю пирса. Фото

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) обнародовала фото в белом платье.

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Tarabarova: Сейчас самое время быть собой. Вспомнить обо всех своих мечтах и действовать
Tarabarova: Сейчас самое время быть собой. Вспомнить обо всех своих мечтах и действовать
Фото: tarabarova / Instagram

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена стоя на одной ноге, на носочке, на краю пирса. Певица позировала в белом платье.

"Сейчас самое время быть собой. Вспомнить обо всех своих мечтах и действовать", – написала она.

Подписчики певицы прокомментировали снимок.

"Балерина", – написала katrinorlova.

"Чувственная", – отметил glvandrey.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка: должна родиться девочка.

Теги: платье, беременность, певица, Tarabarova
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