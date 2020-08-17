"Балерина". Беременная Tarabarova позировала на одной ноге на краю пирса. Фото

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена стоя на одной ноге, на носочке, на краю пирса. Певица позировала в белом платье.
"Сейчас самое время быть собой. Вспомнить обо всех своих мечтах и действовать", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зараз саме час бути собою . Згадати про всі свої мрії і діяти * * неи * мовірна сукня @annayakovenko * * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Подписчики певицы прокомментировали снимок.
"Балерина", – написала katrinorlova.
"Чувственная", – отметил glvandrey.
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка: должна родиться девочка.