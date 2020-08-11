Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 11 августа на своей странице в Instagram поделилась радостной новостью – она ждет девочку.
"Да! У нас будет девочка. Мы мечтали о ней, и во время УЗИ, когда узнала, я плакала от счастья", – написала певица.
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Так! В нас буде ДІВЧИНКА Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися - я плакала від щастя ))) * А сьогодні в нас #BabyShower на честь майбутньої красуні ))) Це коли подружки зустрічаються і маму майбутню вітають, дарують подарунки ))) Одним словом - буде весело ) * ДИВИСЬ СТОРІЗ * Знімаю для вас)) * #itsagirl #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.