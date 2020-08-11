Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) призналась, что, узнав во время УЗИ пол будущего ребенка, плакала от счастья.

Tarabarova: У нас будет девочка Фото: Светлана Тарабарова / Facebook

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 11 августа на своей странице в Instagram поделилась радостной новостью – она ждет девочку.

"Да! У нас будет девочка. Мы мечтали о ней, и во время УЗИ, когда узнала, я плакала от счастья", – написала певица.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.