"Девочка на вас похожа, а ваш сын на вашу сестру". Подписчики Tarabarova комментируют ее семейное фото

Украинская певица Tarabarova предложила подписчикам определить, кто в ее семье на кого похож больше.

Tarabarova: Кто на кого похож? Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram фото с сыном Иваном, сестрой Галиной и племянницей, имени которой публично не называли.

"Кто на кого похож?" – спросила певица.

"Вы очень сильно похожи с сестрой, а Иван похож на своего отца и на вас", – написала veroni4kaaa.a.

"Каждый похож на самого себя", – отметила _devchenka_728_.

"Девочка на вас похожа, а ваш сын на вашу сестру", – заявила taniushenkadubovik.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.