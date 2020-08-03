"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) на своей странице в Instagram поделилась радостной новостью – впервые за последние несколько суток ей удалось поспать почти всю ночью.
"Это такой кайф, друзья", – призналась певица.
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В новии * тиждень улюбленого літа влітаємо зі світлими думками * Сонце, небо, ліс для кожного з нас. Цінуємо і надихаємося * P.S.: сьогодні вперше за декілька днів я спала маи * же всю ніч це такии * каи * ф, друзі сьогодні багато роботи - зйомки )) для вас зніматиму сторіз * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.