"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) призналась, что впервые за последние несколько суток испытала удовольствие.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) на своей странице в Instagram поделилась радостной новостью – впервые за последние несколько суток ей удалось поспать почти всю ночью.

"Это такой кайф, друзья", – призналась певица.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.