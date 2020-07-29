Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие

Украинская певица Tarabarova назвала вечеринку, посвященную своему 30-летию, праздником объятий и улыбок.

Украинская певица Tarabarova разместила на своей страницы в Instagram снимки, сделанные фотографом Александром Самусевичем на праздновании ее 30-летия.

"Это был праздник объятий, улыбок, детского смеха и музыки", – подписала она фото.

По словам певицы, то, как она отпраздновала свой 30-летний юбилей, запомнится ей навсегда.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности артистка сообщила 19 мая.

26 июля певице исполнилось 30 лет.