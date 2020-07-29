Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие

Украинская певица Tarabarova разместила на своей страницы в Instagram снимки, сделанные фотографом Александром Самусевичем на праздновании ее 30-летия.
"Это был праздник объятий, улыбок, детского смеха и музыки", – подписала она фото.
По словам певицы, то, как она отпраздновала свой 30-летний юбилей, запомнится ей навсегда.
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Справжні, щирі друзі - це скарб Ще раз дякую всім за привітання sweet 30 мої я запам‘ятаю на все життя ))) * Це було свято обіймів, посмішок, дитячого сміху та музики Люблю всім серцем кожного! * Чуттєві, казкові фото зробив @ssamusevich Дякую тобі, друже * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #birthdayparty
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности артистка сообщила 19 мая.
26 июля певице исполнилось 30 лет.