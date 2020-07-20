Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova поделилась в Instagram снимками, на которых запечатлена в раздельном купальнике голубого цвета. При этом плечи певицы прикрыты белой рубашкой.
На фото певица позирует вместе со своим сыном Иваном, которому осенью исполнится два года.
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Літо - маленьке веселе життя * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #familytime
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.