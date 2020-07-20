Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике

Украинская певица Tarabarova обнародовала в сети летние снимки, на которых запечатлена в купальнике голубого цвета.

Певица сообщила о второй беременности в мае Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova поделилась в Instagram снимками, на которых запечатлена в раздельном купальнике голубого цвета. При этом плечи певицы прикрыты белой рубашкой.

На фото певица позирует вместе со своим сыном Иваном, которому осенью исполнится два года.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.