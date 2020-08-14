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14 августа, 2020
 
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Беременная Tarabarova устроила праздник в честь своего ребенка, который вскоре должен родиться. Видео

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) показала, как развлекалась с подругами, и дала советы по планированию baby-shower.

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Tarabarova: Если есть возможность, обязательно устройте себе baby-shower, или своей беременной подружке
Tarabarova: Если есть возможность, обязательно устройте себе baby-shower, или своей беременной подружке
Фото: tarabarova / Instagram

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 11 августа на своей странице в Instagram показала, как проходил праздник в честь ее ребенка, который вскоре должен родиться – baby-shower.

"Хочу поделиться с вами этими эмоциями, и всем, кто в положении, сказать: "Если есть возможность, обязательно устройте себе baby-shower, или своей беременной подружке. Потому что последние месяцы в положении – это тяжело физически, эмоционально. Почти постоянный дискомфорт во всем плюс появляется страх (роды – это чудо, но чудо не для тех, кто боится врачей, игл и боли), и положительные эмоции – это то, что облегчает будущей маме жизнь. Ощущение любви. Это теплая встреча с подружками (обычно на празднике только девушки), поддержка, смех, подарки, вкусные сладости и невероятные фотки на всю жизнь (которые я вам еще покажу)", – написала она.

Певица посоветовала для праздника придумать дресс-код для подруг, чтобы быть на одной волне, и составить список желаемых подарков. Она отметила, что на ее baby-shower был дресс-код "цветочное платье". Также посоветовала придумать конкурсы. И рассказала о тех, которые были на ее празднике: певица с подругами на скорость и качество надевала подгузники на игрушки, соски – на палочку без помощи рук, и выбирала имя для ребенка.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка: должна родиться девочка.

Теги: праздники, беременность, певица, Tarabarova
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