Беременная Tarabarova устроила праздник в честь своего ребенка, который вскоре должен родиться. Видео

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 11 августа на своей странице в Instagram показала, как проходил праздник в честь ее ребенка, который вскоре должен родиться – baby-shower.
"Хочу поделиться с вами этими эмоциями, и всем, кто в положении, сказать: "Если есть возможность, обязательно устройте себе baby-shower, или своей беременной подружке. Потому что последние месяцы в положении – это тяжело физически, эмоционально. Почти постоянный дискомфорт во всем плюс появляется страх (роды – это чудо, но чудо не для тех, кто боится врачей, игл и боли), и положительные эмоции – это то, что облегчает будущей маме жизнь. Ощущение любви. Это теплая встреча с подружками (обычно на празднике только девушки), поддержка, смех, подарки, вкусные сладости и невероятные фотки на всю жизнь (которые я вам еще покажу)", – написала она.
Певица посоветовала для праздника придумать дресс-код для подруг, чтобы быть на одной волне, и составить список желаемых подарков. Она отметила, что на ее baby-shower был дресс-код "цветочное платье". Также посоветовала придумать конкурсы. И рассказала о тех, которые были на ее празднике: певица с подругами на скорость и качество надевала подгузники на игрушки, соски – на палочку без помощи рук, и выбирала имя для ребенка.
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Наш із * #BabyShower * * Хочу поділитися з вами цими емоціями і всім, хто при надії сказати - якщо є можливість - ОБОВ‘ЯЗКОВО влаштуйте собі Babyshower * або своїй вагітній подружці * Тому що: * * Останні місяці при надії - це важко фізично, емоційно * майже постійний дискомфорт у всьому + з‘являється страх (пологи це диво, але диво не для тих, хто боїться лікарів, голок і болі * ) і позитивні емоції - це те, що полегшує майбутній мамі життя, відчуття любові * * * Це тепла зустріч із подружками ( зазвичай на святі тільки дівчата * ) підтримка, сміх, подарунки, смачні солодощі і неймовірні фотки на все життя ( які я вам ще покажу )) * Декілька порад від мене для організації * : * 1. Dress code для подружок * - щоб ви були на одній хвилі * У нас був floral dress + зручне взуття * * 2. Wishlist подарунків * - тобто список подарунків та посилання де їх придбати зручно * Це полегшує життя всім, хто хвилюється, що дарувати + всі подарунки в одному стилі, кольорі та тільки те, що необхідно * * 3. КОНКУРСИ - ну обов‘язково просто * Ми на швидкість та якість одягали підгузки на іграшки * Влаштували командний забіг на спритність одягти пустунки на палицю, без допомоги рук і навіть ім‘я майбутньої принцеси обирали разом ))) * 3. Кенді бар * такий нереально смачний, мімімішний * * 4. Ну і фішкою нашого вечора був dance майстер клас * від @artistleshchenko Скажу вам щиро, я так відривалась і вперше бачила багатьох своїх дівчат такими щасливими )) Після пологів іду на танці * знову )) Дякую, тобі Саша - ти кайф )) * Я безмежно дякую всім, хто допоміг реалізувати цей бімба вечір * * А саме @olkak @natalya_ognevaya @annalayok ви все знаєте, мої * @katrinorlova - без тебе я взагалі як ?) @mashina_komnata за неймовірний стенд для побажань @elenponomaryova за нереальні фотки * Найкращого dance man України @artistleshchenko - це словами не описати, треба дивитись відео * * І всіх моїх неймовірних girls * * @natalkakarpa @mashagoya @natavsebydet_ok @yarmak_anna_ @zirina76 @olga.syzova @katerina_kantemir @tania_kratiuk @turuta_lena @_lebedeva_k__ @465760ann * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #itsagirl
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка: должна родиться девочка.