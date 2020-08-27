Беременная Tarabarova в купальнике отправилась на романтическую прогулку с мужем. Фото

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) поделилась снимками речной прогулки с супругом, режиссером Алексеем Бондарем.

Tarabarova о муже: Люблю, когда мы вместе на одной волне Фото: tarabarova / Instagram

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) на своей странице в Instagram показала фото романтической прогулки по Днепру с мужем, режиссером Алексеем Бондарем.

"Люблю, когда мы вместе на одной волне", – написала певица.

На фото она запечатлена в цельном красном купальнике, позируя на борту мини-яхты.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) и Алексей Бондарь живут в браке почти четыре года. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.