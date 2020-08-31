"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) показала снимки, на которых они с годовалым сыном Иваном запечатлены в поварских колпаках на кухне в процессе приготовления яблочного пирога.
"Впервые пекли пирог вместе. Яблочная шарлотка вышла вкуснющей! Не знаю, кто счастлив – я, или Иван, или папа, который обожает сладкое, как и мы все. Но эмоций невероятное количество", – написала она. Певица сопроводила пост хештегом "мамин помощник".
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Вперше пекли пиріг разом * * * * «Яблунева шарлотка» вийшла смачнюща * Не знаю, хто щасливіший - я чи Іван, чи тато, який обожнює солоденьке, як і ми всі * * Але емоцій неймовірна кількість, а фото які на згадку ))) * Дивись сторіз, як це було * * Ну і звісно, КОМУ РЕЦЕПТ ??? * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #МаминПомічник
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка: должна родиться девочка.