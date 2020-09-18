"Наверное, сегодня кто-то родится". Tarabarova пожелала всем везения

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 18 сентября поделилась в сети Instagram снимком, на котором была запечатлена в светло-голубом длинном платье свободного кроя.
"Пусть сегодня всем нам повезет", – написала она.
"Наверное, сегодня кто-то родится", – предположили фолловеры.
"Легких родов", – пожелали певице подписчики.
"Сегодня родится ляля", – прогнозируют пользователи сети.
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Нехай сьогодні нам всім пощастить * Дня теплого * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.
О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка – у пары вскоре должна родиться девочка.