"Наверное, сегодня кто-то родится". Tarabarova пожелала всем везения

Беременная украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) разместила в сети фото, на котором запечатлена в платье свободного кроя.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 18 сентября поделилась в сети Instagram снимком, на котором была запечатлена в светло-голубом длинном платье свободного кроя.

"Пусть сегодня всем нам повезет", – написала она.

"Наверное, сегодня кто-то родится", – предположили фолловеры.

"Легких родов", – пожелали певице подписчики.

"Сегодня родится ляля", – прогнозируют пользователи сети.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка – у пары вскоре должна родиться девочка.