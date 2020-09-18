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18 сентября, 2020
 
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"Наверное, сегодня кто-то родится". Tarabarova пожелала всем везения

Беременная украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) разместила в сети фото, на котором запечатлена в платье свободного кроя.

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Tarabarova сообщила о беременности 19 мая
Tarabarova сообщила о беременности 19 мая
Фото: Светлана Тарабарова / Facebook

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 18 сентября поделилась в сети Instagram снимком, на котором была запечатлена в светло-голубом длинном платье свободного кроя.

"Пусть сегодня всем нам повезет", – написала она.

"Наверное, сегодня кто-то родится", – предположили фолловеры.

"Легких родов", – пожелали певице подписчики.

"Сегодня родится ляля", – прогнозируют пользователи сети.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка – у пары вскоре должна родиться девочка.

Теги: беременность, певица, Tarabarova
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