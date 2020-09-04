"Бежать за тестом или звонить диетологу?" Джеджула заподозрил у Карпы вторую беременность. Tarabarova назвала его бестактным

По словам украинской певицы Наталки Карпы, замечание шоумена Андрея Джеджулы о ее возможной беременности заставило задуматься о лишнем весе. Певица Tarabarova считает, что ведущий поступил бестактно.

Карпа: Дома сейчас две детские кроватки и ощущения у меня немного странные Фото: natalkakarpa / Instagram

Украинская певица Наталка Карпа, которая в декабре 2019 года впервые стала мамой, заявила, что ей сложно избавиться от лишних килограммов в зоне живота. Об этом она рассказала 3 сентября на своей странице в Instagram.

"После родов сложно сбросить лишний вес, но вопрос в другом. Сегодня мимолетом встретила [шоумена] Андрея Джеджулу и он спросил: "Что, кто-то снова в животике живет?" – поделилась она.

Слова ведущего заставили Карпу задуматься о его правоте.

"Понимаете, дома сейчас две детские кроватки и ощущения у меня немного странные. Вот и думаю – бежать в аптеку за тестом или звонить диетологу?" – обратилась за советом к подписчикам певица, опубликовав для наглядности свежий снимок.

"Какой бестактный вопрос! Я бы ему ответила жестко, наверное!" – отреагировала на публикацию певица Tarabarova, которая готовится во второй раз стать мамой.

Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле (Львовской области). Она заслуженная артистка Украины (2009).

Супруг певицы Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.