"Отголоски советских времен". Наталка Карпа ответила хейтерам, которые осудили ее за кормление грудью в общественном месте

Украинская певица Наталка Карпа заявила, что является сторонницей грудного вскармливания, поэтому не видит ничего зазорного в том, чтобы кормить ребенка грудью в общественном месте. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Озвучить свое отношение к этому вопросу Карпу вынудили хейтеры, которые осудили ее за снимок, на котором она запечатлена во время кормления дочери грудью.
"Можно было бы и прикрыться", – отреагировали на фото фолловеры.
"Зачем такое выставлять?" – недоумевали пользователи соцсети.
"По-моему, у нее с головой проблемы", – в резкой форме прокомментировала снимок пользователь с именем Ludmila Seginovic.
"Это так трогательно", – поддержали Карпу ее подписчики.
Спустя пять дней после публикации скандального фото певица решила объясниться с хейтерами.
"Недавно поделилась в соцсетях фотографией, на которой кормлю дочку грудью. Не ожидала, что фото вызовет такой резонанс", – заявила Карпа.
Она подчеркнула, что считает проявление негативной реакции со стороны окружающих на женщину, которая в общественном месте кормит ребенка грудью, отголосками советского прошлого.
"Я восхищаюсь позицией европейских стран по грудному вскармливанию, где ты никогда не столкнешься с осуждением окружающих во время кормления малыша в публичных местах. Думаю, у нас это отголоски советских времен", – подчеркнула певица.
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Я за ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ !!! Це моя історія. Нещодавно поділилась в соцмережах світлиною на котрій годую донечку грудьми. Не очікувала, що фото викличе такий резонанс. І в силу всіх останніх подій хочу поділитись з Вами своєю точкою зору, а саме донести той меседж, який вважаю дуже важливим! Так! Я справді активна прихильниця грудного вигодовування !!! Я за те, щоб жінки, стикаючись з першою перешкодою при вигодовуванні, не опускали рук і невідмовлялись від цього процесу. З материнським молоком дитина отримує не лише імунітет, але і особливий емоційний зв‘язок, який існує лише між мамою та дитиною. На мою думку зараз куди більший культ годування сумішами. Звичайно не останню роль в цьому відіграли мільйоні інвестиції в рекламні проекти фірм, що спеціалізуються на цьому. Якщо я задамся питанням, а чи потрапляла мені на очі реклама грудного годування?, відповідь- звичайно ні. А знаєте чому? тому, що це нікому не вигідно, з кожним годуванням Ви не збагачуєте чийсь гаманець. Я захоплююсь позицією в європейських країнах щодо ГР, де справді це можна назвати культом грудному вигодовуванню. Де все просто та невимушено, ти ніколи не зіткнешся з осудом оточуючих годуючи маля в публічних місцях. Гадаю в нас це ще відлуння радянських часів і явно відчувається якась заангажованість нашого суспільства в цьому питанні. Мене надихають світові селебріті Ешлі Грем, Міла Йовович та багато інших, які активно пропагують тему материнства та все, що з цим пов’язано. Серед моїх колег, подруг артисток є теж мамочки, що теж активно за цей напрямок. Про це можна писати ще довго, проте залишу трішки інтриги. Хочу запросити вас взяти участь у нашому проекті на цю тему, а саме надсилайте мені свої історії ГР, найцікавіші із них приймуть участь у спецпроекті, який плануємо згодом втілити в життя. І хочу сказати Вам ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ, що так активно підтримуєте наш хештег #годуватицекрасиво Мамочки, об'єднуємось в цій місії. Разом ми сила!!!
Наталка (Наталья) Карпа родилась 14 августа 1981 года в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).
Ее супруг, Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.