"Отголоски советских времен". Наталка Карпа ответила хейтерам, которые осудили ее за кормление грудью в общественном месте

Украинская певица Наталка Карпа назвала пережитком советского прошлого реакцию общества на женщин, которые кормят детей грудью в общественном месте.

Украинская певица Наталка Карпа заявила, что является сторонницей грудного вскармливания, поэтому не видит ничего зазорного в том, чтобы кормить ребенка грудью в общественном месте. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Озвучить свое отношение к этому вопросу Карпу вынудили хейтеры, которые осудили ее за снимок, на котором она запечатлена во время кормления дочери грудью.

"Можно было бы и прикрыться", – отреагировали на фото фолловеры.

"Зачем такое выставлять?" – недоумевали пользователи соцсети.

"По-моему, у нее с головой проблемы", – в резкой форме прокомментировала снимок пользователь с именем Ludmila Seginovic.

"Это так трогательно", – поддержали Карпу ее подписчики.

Спустя пять дней после публикации скандального фото певица решила объясниться с хейтерами.

"Недавно поделилась в соцсетях фотографией, на которой кормлю дочку грудью. Не ожидала, что фото вызовет такой резонанс", – заявила Карпа.

Она подчеркнула, что считает проявление негативной реакции со стороны окружающих на женщину, которая в общественном месте кормит ребенка грудью, отголосками советского прошлого.

"Я восхищаюсь позицией европейских стран по грудному вскармливанию, где ты никогда не столкнешься с осуждением окружающих во время кормления малыша в публичных местах. Думаю, у нас это отголоски советских времен", – подчеркнула певица.

Наталка (Наталья) Карпа родилась 14 августа 1981 года в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).

Ее супруг, Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.