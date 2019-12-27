Муж украинской певицы Наталки Карпы Евгений Терехов сообщил, что у них родилась дочь.

Муж Наталки Карпы: Я встретился с девчонкой, которая покорила мое сердце с первого взгляда Фото: Yulia Babych / Facebook

38-летняя украинская певица Наталка Карпа родила первенца. Снимком новрожденной поделился в Facebook его отец, муж исполнительницы, советник министра внутренних дел Украины Евгений Терехов.

"Наконец-то... Я встретился с девчонкой, которая покорила мое сердце с первого взгляда. Натали, извини. Я первый раз вижу эту девчонку, но я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи. Она воплощение чистоты, она — это подарок с небес. Правда, пока еще слегка плаксивая", – написал он.

Наталка (Наталья) Карпа (родилась 14 августа 1981 года в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).

Ее супруг, Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году.