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18 июня, 2020
 
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"Долею поцілована". Наталка Карпа показала в клипе свадьбу с участником АТО и новорожденную дочь. Видео

Украинская певица Наталка Карпа на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Долею поцілована". Сюжет клипа – это развитие событий от начала отношений певицы с участником АТО Евгением Тереховым (позывной Джексон) до женитьбы и рождения дочери Златы. Режиссер – Владимир Шурубура. "Когда песня уже была готова, я поняла, что пришло время показать то, что раньше никогда не решалась вынести на всеобщее обозрение. Я счастливая женщина! Последние годы в моей жизни происходят действительно знаковые события. Я получила два новых статуса – жены и мамы. И поняла, что счастье – это не только когда все хорошо, но и когда во всех жизненных неурядицах осознаешь, что ты не одна, у тебя есть опора, поддержка и искренний собеседник и это все в одном лице – моего мужа! Счастье – это рождение ребенка, это бессонные ночи, через которые проходят все мамы, ведь ты понимаешь, насколько нужна своему маленькому комочку такого большого счастья", – прокомментировала премьеру Карпа.

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Наталка Карпа: Я счастливая женщина! Последние годы в моей жизни происходят действительно знаковые события. Я получила два новых статуса жены и мамы
Наталка Карпа: Я счастливая женщина! Последние годы в моей жизни происходят действительно знаковые события. Я получила два новых статуса – жены и мамы
Скриншот: Natalka Karpa / YouTube

видео

Видео: Natalka Karpa / YouTube
Теги: свадьба, видео, АТО, клип, певица Натали, Наталка Карпа
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