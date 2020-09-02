"Мы не планировали". Джеджула рассказал, почему не хочет узнавать пол будущего ребенка

Украинский шоумен Андрей Джеджула, который вскоре станет отцом во второй раз, сообщил, что не знает пол будущего ребенка.

Джеджула: Просто я надеюсь на двойню Фото: djedjula / Instagram

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула заявил, что они с супругой Юлией не планировали второго ребенка. Об этом он написал 2 августа на своей странице в Instagram.

"Отвечу сразу – мы не планировали, хотя много и непредметно об этом говорили", – поделился шоумен.

Он заявил, что не знает, кто у него родится – мальчик или девочка.

"До последнего момента хочу сюрприз! Просто я надеюсь на двойню, хоть это и маловероятно", – написал он.

Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц.

30 августа 2020 года супруга шоумена сообщила о беременности.

Ранее ведущий был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008).