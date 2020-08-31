45-летний Джеджула станет отцом во второй раз

45-летний украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула станет отцом во второй раз – его жена Юлия 30 августа сообщила на своей странице в Instagram о беременности.
"Не прошло и 18 лет, как я опять негаданно, нежданно готовлюсь стать мамой", – написала она, обнародовав фото, на котором запечатлена беременной.
"Юльчик! Поздравляю. Это счастье", – отреагировала на новость первая супруга Джеджулы, певица Санта Димопулос.
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Не прошло и 18 лет , негаданно , нежданно , как я опять готовлюсь стать мамои *
Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц. Ранее ведущий был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008).
Для Юлии это будет второй ребенок – от предыдущих отношений у нее есть дочь, которой в июне исполнилось 18 лет.
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Куколка моя, жизнь моя Сегодня тебе 18 лет, они так быстро пролетели , а я так и не насытилась тобои * Хочу только написать , что очень сильно горжусь тобои * , мне невероятно повезло с такои * дочерью и я благодарю Бога за то, что я твоя мама. Ты очень умная и добрая девочка , хочу пожелать тебе чтоб жизнь вела тебя красивои * и ровнои * дорогои * , пусть тебе всегда улыбается удача , а прекрасное сердце всегда будет наполнено гармониеи * , любовью и теплом . Будь счастлива , здорова , следуи * за своеи * мечтои * и никогда не сомневаи * ся в своих решениях , а если и усомнишься , ты знаешь к кому прии * тиЯ тебя очень сильно люблю С ДНЕ * М РОЖДЕНИЯ @angelinarr_