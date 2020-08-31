45-летний Джеджула станет отцом во второй раз

Супруга 45-летнего украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия призналась, что вторая беременность стала для нее неожиданностью.

45-летний украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула станет отцом во второй раз – его жена Юлия 30 августа сообщила на своей странице в Instagram о беременности.

"Не прошло и 18 лет, как я опять негаданно, нежданно готовлюсь стать мамой", – написала она, обнародовав фото, на котором запечатлена беременной.

"Юльчик! Поздравляю. Это счастье", – отреагировала на новость первая супруга Джеджулы, певица Санта Димопулос.

Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц. Ранее ведущий был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008).

Для Юлии это будет второй ребенок – от предыдущих отношений у нее есть дочь, которой в июне исполнилось 18 лет.