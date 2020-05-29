"Слышал, некоторые собираются делать психиатрическую экспертизу своим женщинам". Джеджула обнародовал фото с женой

Украинский шоумен Андрей Джеджула опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с женой Юлией Леус. По словам телеведущего, он сам готов пройти психиатрическую экспертизу, поскольку "болен супругой".

Джеджула: Меня самого нужно сдать на обследование Фото: djedjula / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула на своей странице в Instagram обнародовал фото из семейного архива, на котором он запечатлен с женой Юлией Леус. В подписи к публикации шоумен сообщил, что снимок был сделан в Монако.

"Слышал, некоторые мужчины иногда делают или собираются делать психиатрическую экспертизу своим женщинам! А вот я решил, что меня самого нужно сдать на подобное обследование! Ну потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть красивой такой. Я болею тобой! Это лечится?" – написал Джеджула.

"Спасибо, что вы адекватный", – отреагировали на пост фолловеры.

"Кажется, я знаю, на кого намекаете по поводу экспертизы", – прокомментировали публикацию подписчики.

Джеджула и Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц. Ранее он был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля.

Украинский шоумен Владимир Остапчук в интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" заявил, что подал запрос в попечительскую службу на проведение психологичесой экспертизы его бывшей жены, переводчицы Елены Войченко.