Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
29 мая, 2020
 
Новости

"Слышал, некоторые собираются делать психиатрическую экспертизу своим женщинам". Джеджула обнародовал фото с женой

Украинский шоумен Андрей Джеджула опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с женой Юлией Леус. По словам телеведущего, он сам готов пройти психиатрическую экспертизу, поскольку "болен супругой".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джеджула: Меня самого нужно сдать на обследование
Джеджула: Меня самого нужно сдать на обследование
Фото: djedjula / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула на своей странице в Instagram обнародовал фото из семейного архива, на котором он запечатлен с женой Юлией Леус. В подписи к публикации шоумен сообщил, что снимок был сделан в Монако. 

лышал, некоторые мужчины иногда делают или собираются делать психиатрическую экспертизу своим женщинам! А вот я решил, что меня самого нужно сдать на подобное обследование! Ну потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть красивой такой. Я болею тобой! Это лечится?" – написал Джеджула.

"Спасибо, что вы адекватный", – отреагировали на пост фолловеры. 

"Кажется, я знаю, на кого намекаете по поводу экспертизы", – прокомментировали публикацию подписчики. 

Джеджула и Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц. Ранее он был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля.

Украинский шоумен Владимир Остапчук в интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" заявил, что подал запрос в попечительскую службу на проведение психологичесой экспертизы его бывшей жены, переводчицы Елены Войченко.

Теги: Андрей Джеджула, скандал, телеведущий, Владимир Остапчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS