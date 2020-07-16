Наталка Карпа поделилась снимками с отдыха на Черном море в Затоке

Украинская певица Наталка Карпа отправилась в поселок городского типа Затока, расположенный вблизи Черного моря, вместе с семимесячной дочерью Златой.

Украинская певица Наталка Карпа на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена вместе с семимесячной дочкой Златой на фоне песчаного пляжа.

Певица указала, что отдыхает в послке городского типа Затока (Одесская область).

"Наше первое морько", – подписала снимок певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наше перше морько #карпусямамуся #сонцезалежна Публикация от Наталка КАРПА (@natalkakarpa) 16 Июл 2020 в 12:43 PDT

Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле (Львовской области). Она заслуженная артистка Украины (2009).

Супруг певицы Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.