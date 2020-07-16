Наталка Карпа поделилась снимками с отдыха на Черном море в Затоке

Украинская певица Наталка Карпа на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена вместе с семимесячной дочкой Златой на фоне песчаного пляжа.
Певица указала, что отдыхает в послке городского типа Затока (Одесская область).
"Наше первое морько", – подписала снимок певица.
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Наталка (Наталья) Карпа родилась в 1981 году в городе Добромиле (Львовской области). Она заслуженная артистка Украины (2009).
Супруг певицы Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.