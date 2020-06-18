"Мне небезразлична ее судьба." Подруга Витвицкой рассказала, как уговаривала телеведущую родить ребенка

По словам украинской певицы Наталки Карпы, ее подруга, украинская телеведущая Соломия Витвицкая была бы хорошей мамой.

Карпа о Витвицкой: Такие люди должны размножаться Фото: solomiyavitvitska/ Instagram

Украинская певица Наталка Карпа постоянно уговаривает свою подругу, телеведущую Соломию Витвицкую родить ребенка. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production.

"Я даю ей пинка! Я очень люблю Сольку. Она очень красивая женщина, очень добрый человек. Я считаю, что такие люди должны размножаться", – заявила певица.

По словам Карпы, она часто поднимает тему материнства в разговорах с подругой, хотя призналась, что в свое время ее раздражали вопросы близких о том, когда она сама станет мамой.

"Я уверена, что она будет хорошей мамой. Я вижу, как она любит детей", – призналась артистка.

Отвечая на вопрос о том, обращалась ли с этим вопросом Витвицкая к врачам, Карпа заявила, что у каждого есть свои индивидуальные причины.

"Я не хочу копошиться в душе у кого-то, но мне небезразлична ее судьба. Причин может быть миллион, начиная от экологии и стрессов", – объяснила Карпа.

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Видео: Rostyslove Production / YouTube



40-летняя Соломия Витвицкая работает на канане "1+1" с 2008 года. В 2011 году Витвицкая стала ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе". В 2013 году телеведущая вышла замуж за режиссера Сергея Кочеткова. Детей у пары нет.

Витвицкая – волонтер и куратор социального мультимедийного проекта "Победители" о воинах АТО.

Наталка (Наталья) Карпа родилась 14 августа 1981 года в городе Добромиле. Она заслуженная артистка Украины (2009).

Ее супруг, Евгений Терехов – герой АТО, известный как Титановый Джексон. Пара оформила отношения в 2016 году, а в декабре 2019 года у них родилась дочь.