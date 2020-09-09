"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) обнародовала ролик, смонтированный из снимков и видеозаписей, на которых запечатлен ее двухлетний сын Иван.

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова), которая вскоре станет мамой во второй раз, на своей странице в Instagram 9 сентября разместила ролик, главным героем которого стал ее сын Иван.

Артистка призналась, что монтировала видео до 3.00 утра со слезами на глазах.

"Ровно два года назад 9 сентября 2018 года мы стали родителями. Это малыш изменил нас", – написала певица.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая. 11 августа она рассекретила пол ребенка: должна родиться девочка.