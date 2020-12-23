Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя

Экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш 23 декабря в Instagram Stories разместил фото, на котором запечатлена его супруга Елизавета во время кормления грудью новорожденной дочери.
Музыкант написал, что дочь назвали Сарой. Бардаш не уточнил, когда она родилась.
Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование.
В августе 2020 года Бардаш женился на украинской модели Елизавете Коцюбе. О беременности супруги музыканта стало известно в конце ноября. Сара – второй ребенок музыканта.
В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у Бардаша родился сын Георгий (2012).