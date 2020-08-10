Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2020
 
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Бардаш женился на украинской модели

Экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш и его новая жена, модель Елизавета Коцюба, показали в микроблогах свадебные снимки.

Бардаш: Благодарю вас, люди добрые, за то что радуетесь за нас. Будем жить!
Бардаш: Благодарю вас, люди добрые, за то что радуетесь за нас. Будем жить!
Фото: YOURA / Facebook

Экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш женился на украинской модели Елизавете Коцюбе. Свадебное фото он разместил в Instagram.

"Благодарю вас, люди добрые, за то что радуетесь за нас. Будем жить!" – написал Бардаш.

Супруга музыканта, Коцюба, поделилась черно-белым свадебным снимком.

"Первое фото с мужем", – отметила она.

Бардаш состоял в браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой). В интервью изданию Bestin.ua Луна рассказывала, что они сошлись с Юрием Бардашем, когда ей было 19 лет, то есть в 2009 году. В 2010 году пара на несколько лет переехала в США, там у них родился сын Георгий. 

В июне 2018 года Бардаш сообщил, что Луна ушла к своему саунд-продюсеру Саше Волощуку.

Он был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование.

Теги: свадьба, Юрий Бардаш, Елизавета Коцюба
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