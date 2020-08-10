Экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш женился на украинской модели Елизавете Коцюбе. Свадебное фото он разместил в Instagram.
"Благодарю вас, люди добрые, за то что радуетесь за нас. Будем жить!" – написал Бардаш.
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Благодарю вас, люди добрые, за то что радуетесь за нас. Будем жить!
Супруга музыканта, Коцюба, поделилась черно-белым свадебным снимком.
"Первое фото с мужем", – отметила она.
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Бардаш состоял в браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой). В интервью изданию Bestin.ua Луна рассказывала, что они сошлись с Юрием Бардашем, когда ей было 19 лет, то есть в 2009 году. В 2010 году пара на несколько лет переехала в США, там у них родился сын Георгий.
В июне 2018 года Бардаш сообщил, что Луна ушла к своему саунд-продюсеру Саше Волощуку.
Он был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование.